Gazze saldırı altındayken BM Genel Sekreteri Guterres'ten skandal paylaşım
İsrail'in Gazze'ye karadan ve havadan saldırı başlattığı saatlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya hesabından 'bale' paylaşımı yapması büyük tepki çekti.Abone ol
İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara ve havadan operasyon başlattığını duyurdu.
İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.
Gazze saldırı altındayken Guterres bale izliyordu
Guterres, o saatlerde sosyal medya hesabından 'bale' paylaşımı yaptı. Guterres, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sanatın ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."
Sosyal medyadan büyük tepki
Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Guterres, bunun üzerine bir paylaşım daha yaparak, "Bayram ruhuna saygı duyduğum için Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.