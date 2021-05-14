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ABD'de 43 yıl suçsuz yere hapis yatan mahkum özgürlüğüne kavuştu

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Kansas şehrinde üç cinayetten yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 43 yıl suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland özgürlüğüne kavuştu.

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ABD'nin Kansas eyaletinde konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'te işlenen cinayetle başladı. Kevin Strickland (61), 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti, Strickland'ı 2 ay aradan sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

Gazete haberi kaderini değiştirdi

Yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde cinayet suçlarını kabul eden 2 kişi, o esnada Strickland'in yanlarında olmadığını söyledi. Haberin ardından Jackson County Savcılığı dosyayı geçtiğimiz kasım ayında yeniden incelemeye aldı. Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi.

Kansas Star'a konuşan 43 yıldır suçsuz yere hapis cezası yatan Kevin Strickland, Batı Missouri Tedavi Merkezinden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

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