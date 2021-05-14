Adana Kozan'da Türkiye'de çok nadir görülen ateş gökkuşağı oluştu

ADANA'nın Kozan ilçesinde gökyüzünde nadir görülen 'ateş gökkuşağı' görüldü.

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ADANA Kozan'da gökyüzünde beyaz bir bulutun dakikalar içinde rengarenk olması görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 10 dakika süren renk süzülmesi cep telefonu ile kaydedildi.

Türkiye'de çok nadir görülen 'ateş gökkuşağı'nın özellikle Rusya'nın Sibirya bölgesinde sık görüldüğü öğrenilirken; güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluştuğu belirtildi. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen 'ateş gökkuşağı'nda ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerektiği ifade ediliyor.