İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan kadın şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da telefonla aradığı 87 yaşındaki kadını kendini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İSTANBUL Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir binada oturan M.D.'nin telefonda kendini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kadın tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kısa sürede verilen adrese geçen ve çevredeki güvenlik kamere görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaşlı kadını dolandıran kadın şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan G.F. olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaşlı kadından 195 bin lira ve 20 bin dolar ile çok sayıda altın ziynet eşyası aldığı belirlen zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda bulunan 13 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.F., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.