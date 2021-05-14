Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermenistan provokasyonlarına destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan yönetiminin, "Azerbaycan sınır ihlalinde bulunuyor" manipülasyonuna destek vererek, "Azerbaycan, Ermenistan sınır bölgelerinden çekilmeli" dedi.

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Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgi alan Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan, sınırımızı ihlal etti" iddiasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Facebook hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'a destek verdi.

Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan sınır bölgelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' talep ederek, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor" diye yazdı. Ermenice başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Fransa, Ermeni halkıyla dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı" denildi.