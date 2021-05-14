Romanya'da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Abone ol

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yaptığı basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını, tüm mağaza ve iş yerlerinin normal çalışma düzenine döneceğini söyledi.

1 Haziran'dan itibaren açık havada en fazla 70 kişi, kapalı alanlarda da en fazla 50 kişi ile düğün ve etkinliklerin yapılabileceğini de aktaran Iohannis, haziranda rahatlayıp ağustosta tekrar kapanma yaşamak istemediklerini, bu nedenle salgındaki bulaşı oranına bakarak sonbahar için yeni kararlar alabileceklerini ifade etti.