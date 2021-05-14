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İstanbul'da 6 katlı bina boşaltıldı!

Beşiktaş Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'nda 6 katlı binada oturan apartman sakinleri çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

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Beşiktaş'ta 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Polis, vatandaşların binadaki eşyalarını sırayla almalarını izin verdi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

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