BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  MEDYA

WhatsApp'dan flaş gizlilik ilkesi açıklaması! 'Hesabınızı silmeyeceğiz'

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

Abone ol

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri WhatsApp'ta yeni dönemin başlangıcı 15 Mayıs! Kullanıcıları neler bekliyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2 hafta önce işe aldığı genç kıza maket bıçağıyla tecavüze kalkıştı! 'Öldürmemesi için yalvardım
Aşılamada Türkiye kaçıncı sırada?
Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayın
Romanya'da açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor
Alaattin Çakıcı'dan Sedat Peker'e gönderme
Türkiye 14 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İstanbul'da telefon dolandırıcılığı yapan kadın şüpheli yakalandı
Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı 3 ölü 2 yaralı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermenistan provokasyonlarına destek
Yorumlar