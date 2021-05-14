WhatsApp'ta yeni dönemin başlangıcı 15 Mayıs! Kullanıcıları neler bekliyor?
WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi kararı 15 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. Daha önce açıklama yapan şirket, yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağını sonra da silineceğini açıklamıştı. Kullanıcıların ortak tepkisi alan WhatsApp, 15 Mayıs kararında bazı değişikliklere gitti. İşte şirketten yapılan açıklamalar...
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor. WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.
WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti. Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.
Kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa ne olacak?
WhatsApp daha önce yaptığı açıklamada veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyeceğini söylemişti.