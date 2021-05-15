İstanbul Sözleşmesi gibi İsrail'le anlaşmalardan da Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmeliyiz

İSRAİL'in Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliama tepkiler sürüyor. Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı imzası ile nasıl çekildik isek, İsrail ile yapılan sözleşmeden de geri çekilmeliyiz" dedi.

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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na İsrail ile yapılan Mavi Marmara gemisi için yapılan sözleşmeden geri çekilme talebinde bulunma çağrısı yaptı. İşte Karahasanoğlu'nun yazısından ilgili bölümler...

- İsrail, Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının yanlışlığını kabul ederken, Gazze’ye o günden sonra Türkiye’den gidecek insani yardımların da engellenmeyeceği sözü vermişti. O sözün gereği, yerine getirilmedi...

- Ahmet Davutoğlu’su, Ali Babacan’ı, Temel Karamollaoğlu’su mırın kırın etmeden Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunmalılar. İsrail ile Mavi Marmara gemisi için yapılan sözleşmeden geri çekinilmesini istemeliler.

- İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı imzası ile nasıl çekildi isek, gerekirse Cumhurbaşkanı imzası ile gerekirse TBMM kararı ile o sözleşmeden geri çekilmeliyiz.

- İsrail’in anladığı dilden konuşmak zorunludur. Aksi takdirde, İsrail’in cinayetleri, ‘Devletin kendisini koruma’sı olur. Hamas’ın sivilleri koruması ise, ‘terör’ olur. Bu tiyatro, tüm dünyanın gözü önünde oynanmaya devam eder.

- Bu tiyatroya son vermek için, nasıl ki TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi parti ortak bir karar ile, İsrail’in Filistinlilere yaptıkları zulmü kınamışlar ise şimdi 2016’daki sözleşmeyi haklı nedenle fesih kanununu da birlikte çıkarmalıdırlar.