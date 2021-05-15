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THY, İngiltere seferlerini geçici olarak durdurdu

THY, İngiltere otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'den yapılması planlanan seferleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY) İngiltere otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'den bu ülkeye yapılması planlanan seferleri kargo uçuşları hariç olmak üzere koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak askıya aldığını duyurdu. 

Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış - Birleşik Krallık varışlı uçuşlar (kargo hariç) yapılamayacaktır. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır."

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