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Thodex vurgunu! Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı

ARNAVUTLUK'a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

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Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırdı, 108 milyon dolarla kayıplara karıştı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer halen firarda...

Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü. Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi. Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İadesi 48 saat içinde yapılacak

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

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