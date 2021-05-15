Milyonların beklediği kritik tarih belli oldu! Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 242 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam koronavirüs aşısı miktarı 25 milyon 646 bin 115'e ulaştı. Sinovac’ta 2. parti aşılar yolda. BioNTech aşısı ise Haziran’da 22, Temmuz’da 30 milyon doz gönderilecek. Aşılama yurt genelinde devam ederken, salgında önemli bir dönüm noktası olacak kritik tarih de belli oldu.