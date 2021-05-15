Milyonların beklediği kritik tarih belli oldu! Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" dedi. Milyonlarca kişinin beklediği kritik tarih de belli oldu. Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman bitecek? Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte kitle bağışıklığının sağlanacağı o tarih...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız" sözleri heyecan yarattı. Tüm gözler kabine toplantısı sonrası Cumhurbaykanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Bu arada herkes 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanma öneminin sonunda pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan milyonlarca kişinin beklediği kritik tarih de belli oldu. İşte koronavirüs salgınında kitle bağışıklığının sağlanacağı o tarih...
Son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 242 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam koronavirüs aşısı miktarı 25 milyon 646 bin 115'e ulaştı. Sinovac’ta 2. parti aşılar yolda. BioNTech aşısı ise Haziran’da 22, Temmuz’da 30 milyon doz gönderilecek. Aşılama yurt genelinde devam ederken, salgında önemli bir dönüm noktası olacak kritik tarih de belli oldu.
Tam kapanmanın ardından yurtdışından gelecek aşı sevkiyatıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında aşılama işlemleri hızlanacak. Türkiye'ye haziran ayında 22 milyon, temmuz ayında ise 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek.
Çin'li Sinovac firması ise gelecek hafta 2. parti aşıları Türkiye'ye gönderecek. Temmuz ayında 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak. 2. doz aşılamayla da nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılanarak eylül ayından sonra kitle bağışıklığına geçilecek.