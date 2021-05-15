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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan "Şeker Bayramı" tepkisi

Abdurrahman Dilipak, eskiden “Ramazan” kelimesi yerine “Şeker Bayramı” denilmesine tepki göstererek "Yerli ve Milli”nin suyunu çıkardık! dedi...

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 Abdurrahman Dilipak, eskiden “ Ramazan” kelimesi yerine “Şeker Bayramı” denildiğini hatırlayarak, “Neyse. Artık o günler geçmişte kaldı. Artık CHP bile bayram kutluyor” diye yazdı

İşte o yazı;

Eskiden birileri “Ramazan” kelimesini kullanmamak için “Şeker Bayramı” derdi. Neyse. Artık o günler geçmişte kaldı. Artık CHP bile bayram kutluyor. Aslında Ramazan bitiyor. Bayram Şevval’in ilk günü. Yani Şevval’de Ramazan’ı kutluyoruz.

Nedense birilerine “Recep, Şaban, Ramazan, Şevval” birilerine ağır geliyor. Ama mesela “Agustos, Martius, Mai, Tammuz” mesela onları hiç rahatsız etmiyor. Biz “yerli ve milli” dedikçe onlar “evrensel, çağdaş, laik” deyip duruyor. Hoş, biz de “Yerli ve Milli”nin suyunu çıkardık. Herkes kendi yalanını kutsuyor anlayacağız. Herkes kendi Şeytanına sadakat konusunda tavize yanaşmıyor. İşimiz gücümüz ötekilerin Şeytanını taşlamak. Şeytan en çok da bu oyundan hoşlanıyor. Çünkü sonuçta herkes kendi Şeytanını kucağına oturtuyor, koruyor ve savunuyor!

Bu “Şeker Bayramı” nereden çıktı derseniz, Osmanlıda “Şükür Bayramı” olarak biliniyor. Günahlardan kurtuluş için arınma bayramı, bunun için Müslümanlar şükür ediyorlar. “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş”un ifadesi. Ama Harf devrimi ile Laik Atatürkçüler, ŞKR olarak yazılan “Şükür”ü, “Ü” yerine “E” ile okuyunca “Şeker” olmuş! “Ne şeker bir hikaye” değil mi? İyi ki “Baklava bayramı”, “Künefe bayramı” dememişler. “Aşure”yi de öyle “tatlı”ya bağladık(!) biliyorsunuz. “Tatlı yiyip tatlı konuşacaktık” ama tatlı yemek ile tatlı konuşmak aynı şey değilmiş!

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