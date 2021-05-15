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Prof. Dr. Sarp Üner'den korkutan uyarı: Kapanma döneminde fırsatı kaçırdık!

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yöneticisi Prof. Dr. Sarp Üner, 'Yeterli aşılama yapamaz ve önlemleri uygulamazsak yeni bir tepe noktası daha görebiliriz' dedi. Üner, açıklamasının devamında 'Kapanma döneminde aşılama fırsatını kaçırdık' ifadelerini kullandı.

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Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yöneticisi Üner, vaka sayılarında kalıcı bir düşüş elde edebilmek için aşılamanın mutlaka hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak “Ciddi bir normalleşme için vaka sayılarında 100’leri görmemiz gerekiyor. Eğer yeterli aşılama yapamazsak ve önlemleri de uygulayamazsak bu vaka sayıları tekrar artabilir ve yeni bir tepe noktası daha görebiliriz” dedi.

Üner, şunları söyledi:

“Kasım ayındaki 35 binli vakalardan sıkı tedbirlerle ocak ayında 5 binlere kadar indirdik. Daha sıkı tedbirler o dönem alınmalıydı; ama alınmadığı için şubat ayında başlayan artış, mart ayındaki normalleşmeyle beraber yeni bir pike sebep oldu. Şimdi ‘5 bin vakaya inmesi lazım’ deyip tedbirlerin kaldırılması demek, vakaları tekrar artıracaktır. Günlük 5 bin vaka, haftada 100 binde 40’ların üzerinde demektir ve bu da oldukça yüksek bir sayı.

"Kapanma döneminde aşılama fırsatını kaçırdık"

“Açıkçası biz bu kapanma döneminde aşılama fırsatını kaçırdık. Bu 17 günlük süreçte mümkün olduğu kadar çok kişiyi aşılamamız gerekiyordu; ama biz bunu yapamadık.


Şimdi ilk planda hızlı bir şekilde eğitim emekçilerinin aşılaması yapılmalı. İlk hedef okulların ve küçük işletmelerin açılması olmalı” 

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