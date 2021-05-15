Delta Havayolları'ndan flaş karar! Yeni işe alımlara aşı zorunluluğu getirdi

Delta Havayolları ABD'de aşıyı zorunlu kılan ilk büyük şirket oldu. Şirket yeni işe alımlarda Kovid-19 aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Bu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığının ise altı çizildi.

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Koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1.3 milyarın üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

Aşı tartışmaları sürerken ADB merkezli havayolu şirketi Delta çok konuşulacak bir karar aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre Delta yeni işe alımlara aşı zorunluluğu getirdi. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Gelecekte Delta'ya katılan herhangi bir kişiye bizimle çalışmaya başlamadan önce aşı olmalarını şart koşacağız'

Açıklamada 'Aşıların birbirimizi korumak ve salgına son vermek için en iyi araç olduğunu biliyoruz' ifadeleri de yer aldı.

Şirket bu kararın yolcuların sağlığını korumak için alındığının altını çizdi.