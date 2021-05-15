MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunun yürütüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.