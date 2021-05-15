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Uslanmıyorlar! Daha önce 3 kez basılan kafede oyun oynayan 25 kişiye 86 bin lira ceza

BURSA’da polisin bir kafeye yaptığı baskında, içeride oyun oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi T.A. (39) hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlatıldı. Kafeye daha önce de aynı nedenle 3 kez ceza kesilip, mühürlendiği belirtildi.

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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, Arabayatağı Ormanlar Caddesi’ndeki bir kafenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, içeriye gizli girişlerden müşteri aldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, T.A.’ya ait kafeye baskın yaptı.

Ekipler, kafede oyun oynarken yakalanan 25 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 liradan toplam 86 bin 725 lira ceza kesti. Daha önce de 3 kez basılan ve kurallara uymadığı gerekçesi ile mühürlenen iş yerinin sahibi T.A. hakkında mühür bozma suçundan adli işlem başlattı.

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