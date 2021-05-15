BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  SPOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren 3 maçın VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle:

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan 'seyirci' kararı! Yeni Malatyaspor maçında 3-4 bin taraftar olması bekleniyor
Mardin'de maskesiz bir hayat dileğinde bulunmuştu! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Derya Yanık'tan devlet korumasındaki çocuklara bayram kartı
Melek İpek'ten mesaj var: Korkmayın, utanmayın keşke ilk gün söyleseydim
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Ceyhan'dan ezber bozan açıklama: Vaka sayısındaki azalmanın tedbirlerle alakası yok
Gram altın 620 lira olarak iddiası! Uzmanı tarih verdi
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı
Konya'da kocasının cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkarmıştı! Yargıtay kararı bozdu
Yorumlar