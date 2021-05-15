Bakan Derya Yanık'tan devlet korumasındaki çocuklara bayram kartı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara kendi elleriyle çizdiği bayram kartlarını gönderdi.

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Bakan Yanık, her yıl bakanlık tarafından devlet koruması altındaki çocuklara yollanan bayram kartlarını bu yıl kendisi çizdi. Bakan Yanık, bayram kartlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara göndererek, bayramlarını kutladı.

Yanık, kendi çizdiği bayram kartlarına, "Bayramlarda çocuklarımız bize resim çizip bayramımızı kutlardı. Bu bayram 1369 kuruluşumuzdaki 13 binin üzerinde evladımıza bir sürpriz yaptık" notunu yazdı.