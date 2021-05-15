CHP'de rota belirlendi! Bayram sonrası ilk Karadeniz'deki illere gidilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri tarafından kendisine sunulan il raporlarını kurmaylarıyla değerlendirdi. Milletvekillerinden oluşan ekiplerin bayramın ardından gideceği iller de belirlendi. Öte yandan Kılıçdaroğlu da tam kapanmanın bitişi ile birlikte il gezilerine devam edecek.

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CHP'de bayram mesaisi yoğun geçti. Genel başkan yardımcılarının başkanlığında gezilen illerle ilgili hazırlanan raporlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Yalova, Şanlıurfa, Kars, Malatya, İzmir, Balıkesir başta olmak üzere gidilen illerle ilgili hazırlanan raporlar değerlendirildi.

Halkın beklentileri ve eleştiriler masadaydı

Raporlarda halkın sosyo-ekonomik durumunun fotoğrafı da çekildi. Halkın beklentileri ve CHP'ye yöneltilen eleştiriler de masadaydı. Örgüt istifalarının ardından illerdeki üye sayıları da ele alındı. Örgütlerdeki üye sayılarının arttırılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Ekipler ilk olarak Karadeniz illerine gidecek

TRTHaber'de yer alan bilgiye göre bayramın ardından gidilecek iller de belirlendi. Buna göre milletvekillerinden oluşan ekipler ilk olarak Karadeniz bölgesindeki illere gidecek. CHP'nin az oy aldığı illere de öncelik verilecek.

Kılıçdaroğlu il gezilerine devam edecek

Kılıçdaroğlu da tam kapanmanın bitişi ile birlikte il gezilerine devam edecek. Kurmayları gibi CHP'nin belediye başkanı ve milletvekili çıkaramadığı illere öncelik verecek.

Diyarbakır annelerine ziyaret

CHP heyeti bayramda Diyarbakır annelerini de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ İl Başkanlığı üyeleri Diyarbakır Annelerinin bayramını kutladı.