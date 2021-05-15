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Son dakika: İsrail Al Jazerra ve AP'nin ofislerini bombaladı

İSRAİL, son dakika Al Jazerra ve AP'nin de uluslararası basın ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı. Bombalama sonucu bina saniyeler içinde yerle bir oldu. İsrail, bu hamlesiyle Filistin'teki hukuksuz işgalinin dünyaya servis edilmesinin önünü kesip, gerçekleştirdiği zulmü perdelemeyi planlıyor...

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İsrail ordusu, Al Jazerra ve AP'nin de uluslararası basın ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı. Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. 

Binanın bombalanacağı uyarısı yapan İsrail ordusu, binaya tahliye için bir saatlik süre tanındığını duyurdu. Sürenin sona ermesine yakın İsrail uçakları binaya bomba yağdırdı.

Çok sayıda bina yerle bir oldu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.

Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

Bir saat süre verildi 

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söyledi.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıttı.

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