İsrail ordusundan Gazze sınırına askeri yığınak
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve asker sevk ederek askeri yığınak yaptı. İsrail askerleri, bölgedeki bazı yolları da trafiğe kapattı.
Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam eden işgalci İsrail ordusu, masum sivillerin kanını döküyor.
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İsrail, abluka altındaki Gazze sınırına çok sayıda tank, zırhlı araç ve asker sevk ederek askeri yığınak yaptı.
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Gazze yakınındaki yığınak kapsamında tanklar için siperler kazıldığı görülürken; İsrail askerlerinin hazırlığı objektiflere yansıdı.
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Şehit sayısı artıyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; İsrail saldırılarında 3 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı.
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