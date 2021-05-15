İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor'' dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurmasına tepki gösterdi.

Altun, "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum'' dedi.