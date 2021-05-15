Dışişleri Bakanlığı duyurdu! İsrail'in saldırıları sonrası önemli gelişme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin pazar günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurdu.

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Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail'e karşı İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği İcra Komitesi'nin, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere 16 Mayıs'ta videokonferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.