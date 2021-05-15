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ABD'den medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı

İsrail'in Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vurmasına ABD'den tepki geldi.

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Hafta başından bu yana Filistin'deki saldırılarını sürdüren İsrail, medya devlerinin bulunduğu binaları da hedef aldı. Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vuran İsrail'e ABD'den uyarı geldi.

"Doğrudan ilettik"
İsrail'in saldırısına ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" tepkisini gösterdi.

Medya devlerinden de tepki gecikmedi
AP'nin Başkan ve CEO'su Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük" ifadesini kullandı.

Al Jazeera ise yaptığı açıklamada 'İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir' ifadelerine yer verdi.

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