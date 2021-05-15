Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı
İSRAİL'in saldırılarına cevap veren Hamas, füze saldırısıyla Tel Aviv' hedef aldı. Bu sırada plajda olan pek çok kişi, sirenlerin çalmasıyla panik yaşayıp sığınaklara kaçmaya çalıştı.
İsrail'in saldırılarına karşılık veren Hamas füzeleri Tel Aviv'i hedef aldı.
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Kentte hava savunma sirenleri çalarken, pek çok kişi bu sırada plajdaydı.
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Siren seslerinin gelmesi ile yüzlerce kişi plajdan sığınaklara koştu.
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Pek çok kişinin oldukları yerde yatarak siper aldığı objektiflere yansıdı.
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