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Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı

Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı

İSRAİL'in saldırılarına cevap veren Hamas, füze saldırısıyla Tel Aviv' hedef aldı. Bu sırada plajda olan pek çok kişi, sirenlerin çalmasıyla panik yaşayıp sığınaklara kaçmaya çalıştı.

Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı

İsrail'in saldırılarına karşılık veren Hamas füzeleri Tel Aviv'i hedef aldı.

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Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı

Kentte hava savunma sirenleri çalarken, pek çok kişi bu sırada plajdaydı.

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Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı

Siren seslerinin gelmesi ile yüzlerce kişi plajdan sığınaklara koştu.

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Hamas'ın saldırısı İsraillileri korkuttu! Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara kaçtı

Pek çok kişinin oldukları yerde yatarak siper aldığı objektiflere yansıdı.

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