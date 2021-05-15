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MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye kurşun sözler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP'ye yönelik "mafya ile işbirliği" iddialarına sert çıktı. Büyükataman, Özel'e Deniz Baykal'ın kurulan kaset kumpasını hatırlattı, FETÖ ile işbirliği yapmakla suçladı.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP'ye yönelik mafya ile işbirliği eleştirilerine cevap verdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Özgür Özel'e yüklenen Büyükataman, iddialar için palavra nitelemesinde bulundu.

İşte Büyükataman'ın o sözleri;

"AKP, MHP ve mafyadan oluşan bir üçlü birliktelik varsa..." ile başlayan bir cümle kurmaya cesaret eden Özgür Özel'de -en hafif ifade ile- zerre akıl olsa elinde bir delil olmadan, varsayımlara dayalı palavralarla tertemiz bir camiayı töhmet altında bırakmaya kalkmaz.

Özel bir gerçek arıyorsan... "Bir gerçek var ki" senin genel başkanın FETÖ'nün kaset kumpası sonucu o koltuğa oturdu ve CHP, PKK'nın siyasi uzantılarıyla iç içe. Asıl üçlü CHP-FETÖ-PKK'dan oluşmaktadır."

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