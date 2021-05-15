Süper Lig'de son hafta maçlarından bazıları tamamlandı Sivasspor 5'inci bitirdi

Süper Lig'de saat 18:30'da başlayan sezonun son maçları tamamlandı. Sivasspor, sezonu 5'inci sırada bitiren ekip oldu. Yiğidolar; Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yenerse gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak.

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Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kayode ve 69. dakikada Gradel kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 73. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti.

Yenilmezlik serisi 19 maça çıkan Sivasspor 65 puanla ligi 5. sırada bitirdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerse Sivas temsilcisi gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Ankaragücü- Alanyaspor: 0-1

Süper Lig'de heyecan kapanış mücadeleleri ile sürdü. Ligin son 42. hafta maçında Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Konuk ekibin tek golü karşılaşmanın 24. dakikasında Davidson'dan geldi.

Bu skorla Alanyaspor 60 puanla Süper Ligi 7. sırada noktalarken, başkent ekibi Ankaragücü topladığı 38 puanla 19. sırada kalarak Süper Lig'e veda etti.

Çaykur Rizespor: Başakşehir: 0-2

Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve ligi galibiyetle tamamladı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Aleksic (2) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir sezonu 48 puanla tamamladı. Çaykur Rizespor ise 2020-2021 sezonunu 48 puanla tamamladı.

Hatayspor-Gaziantep FK: 0-1

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren tek golü ise 73. dakikada Jefferson kaydetti.



Bu sonuçla 61 puanda kalan Atakaş Hatayspor, sezonu 6. sırada tamamladı. Puanını 58'e çıkaran Gaziantep FK ise sezonu 9. sırada noktaladı.

Fatih Karagümrük- Yukatel Denizlispor: 5-1

Süper Lig'in 42. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında küme düşmeyi geçtiğimiz haftalarda garantileyen Denizlispor'u 5-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

İstanbul ekibine, 3 puanı getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Fabio Borini, 45, 83. dakikada Artur Sobiech, 52. dakikada Jeremain Lens ve 90+3. dakikada Vegar Hedenstadkaydetti.

Denizlispor'un tek golünü ise 26. dakikada Muris Mesanovic attı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 60 puanla sekizinci, Denizlispor ise 28 puanla son sırada yer aldı.

Antalyaspor- Konyaspor: 0-0

Antalyaspor, 2020-21 sezonunun son maçında evinde Konyaspor'u ağırladı. Ne Ersun Yanal'ın ne de İlhan Palut'un ekibi birbirine diş geçiremedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi.

Ev sahibi ekip, her ne kadar baskın olan taraf olsa da Konyaspor'un savunma hattı gole müsaade etmedi.