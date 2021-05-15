Başpiskopos Yulio İsrail askerlerini taşladı

Melkite Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Abdullah Yulio'nun İsrail işgal güçlerine taş atarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ses getirdi.

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İsrail güçlerinin Gazze’deki katliamları devam ederken Filistinlilerin haklı davasına destek veren vicdanlar seslerini duyurmaya başladı.

Batı Şeria’daki protestolarda hiç alışık olunmayan bir kare terör devletinin tüm insanlık ve dinler için geldiği tehdit seviyesini göstermesi açısından evrensel bir mesaj taşıyordu.

Melkite Rum Katolik kilisesi Başpıskoposu Abdullah Yulıo

Terör devletinin işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinlillerin arasında Melkite Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Abdullah Yulio da vardı.

"Bin fotoğrafa bedel sembolik bir kare" şeklinde sosyal medyada yayılan fotoğrafta Yulio'nun elinde Filistin bayrağı taşırken yerde taş arar vaziyetteki görüntüsü bütün insanlığa mesaj veriyor.

Yulıo: Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir

Geçen yıl da Yulio, Ramallah'ta Filistinlilerle birlikte "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazan tabelayı tutarak Trump'ın "Yüzyılın işgal planını" protesto etmişti.