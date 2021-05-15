Göztepe- Beşiktaş Süper Lig maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe karşısında 2-1'lik skorla galip gelen Siyah- Beyazlılar, Galatasaray'ı averaj farkıyla geride bırakarak 16'ncı şampiyonluğunu ilan etti.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Siyah-beyazlılar 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi. Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirmekle kalmadı takımına şampiyonluğu da getirdi.
Maçtan dakikalar:
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafayla aktardığı topa hareketlenen Vida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
14. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen top sağ çapraz pozisyondaki Halil'e kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaşlı oyuncuların müdahalesiyle kornere çıktı.
24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın indirdiği topu kafayla kaleye göndermek isteyen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda direkten dönen topu takip eden kale önündeki Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi.
30. dakikada sol çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan'ın şutunda kaleci Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sol kanatta sol kanattan hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin, ceza alanına girdikten sonra kaleye göndermek istediği top Atınç Nukan'a çarpıp Larin'e doğru gitti. Bu anda Alpaslan Öztürk'ün Larin'e müdahalesinin ardından hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Atışı 69. dakikada kullanan Ghezzal, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.
74. dakikada sol kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortada ceza alanı içindeki Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
Müsabakayı Beşiktaş 2-1 üstün bitirdi.