Şampiyon Beşiktaş! Futbolcular Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi'yi sırtladı
Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-Beyazlılar'da son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç başladı. İşte Kartal'ın şampiyonluk sevinci...
Süper Lig'de Göztepe karşısında şampiyonluk maçına Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Kartal, dakika 10'da Vida ile mücadelede öne geçti. 24'üncü dakikada skor Göztepe skoru 1-1'e getirirken, bu sezon Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi olan Ghezzal son sözü söyledi. Beşiktaş penaltıdan bulduğu golle maçı kazanarak sezonu şampiyon tamamladı.
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Şampiyonluk sevinci ilk olarak statta yaşandı. İşte Siyah-Beyazlıların şampiyonluk sevinci...
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