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Ankara'da cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde Faruk D, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda Faruk D. olay yerinde hayatını kaybederken jandarma cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Lalahan Mahallesi'ndeki Merkez Cami önünde Faruk D, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Faruk D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Faruk D'nin ölümüne ilişkin jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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