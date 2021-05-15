Fatih Terim'den ayrılık sinyali: Mukavelem bitiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun kaybedilmesiyle içindekileri döktü. Terim, başta yönetim olmak üzere hedefine herkesi aldı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

"Bazen yönetenlerle bizim bir farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Onların birçoğu, sezon içinde cezalar veriyor. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla TFF yönetimi olurlarsa, futbolu bilmeyen 3. sınıf kişilerle devam ederler.

"Ocakta Avrupa'da olamayız"

Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa'da olamayız. TFF hakkında konuşmak istemiyorum, kimi Fatih Terim kimi de Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda'ya söylemediği şeyleri arkadan dolanarak telefondan yapıyor.

"Yalnızım dedim anlamadılar"

Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar.İçeridekiler dışarıdan daha tehlikeli. Galatasaray'la gurur duyuyorum.

"Herkese rağmen olabilirdik"

Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı.

"Sözümüzü yerine getirdik"

31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik.

"TFF, basın, herkesle uğraştık"

Biz TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Basın, kurullar, TFF ile ayrı uğraş. Bir de içerisiyle uğraş.Çok önce bitirmemiz gerekirdi."