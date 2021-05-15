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Fenerbahçe Stadı'na taraftardan tepki parkartı: Topunuz gidin

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı.

"Topunuz gidin"
Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.

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