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Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı

Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı

Beşiktaş’ın İzmir deplasmanında şampiyonluğu kazanmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar tam kapanmaya rağmen sokağa çıkıp meşale ve havai fişekli kutlama yaptı. Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevincini balkon ve pencerelerinde kutladı.

Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. 

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Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından taraftarlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sevinç yaşarken bazıları da kısıtlama dinlemedi... İşte Beşiktaş taraftarının yaşadığı sevinç...

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Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı
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Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı
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