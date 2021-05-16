Şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Beşiktaş taraftarları sokaklarda kutlama yaptı
Beşiktaş’ın İzmir deplasmanında şampiyonluğu kazanmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar tam kapanmaya rağmen sokağa çıkıp meşale ve havai fişekli kutlama yaptı. Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevincini balkon ve pencerelerinde kutladı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.
122
Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından taraftarlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sevinç yaşarken bazıları da kısıtlama dinlemedi... İşte Beşiktaş taraftarının yaşadığı sevinç...
222
322
422