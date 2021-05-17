Altın Temmuz'da 600 lira! Altın uzmanı İslam Memiş hemen satmayın diyor

Altın fiyatları 17 günlük kapanma döneminde uçuşa geçti. Altın uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş almayı düşününleri uyardı. Gram altın Haziran sonrasında 600 lirayı görecek tahmini ise olay oldu...

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Kapalı piyasada altının gramı 500 lirayı geçerken, dolar 8.5 lira seviyesinin etrafında dolanıyor. İslam Memiş, Türk Lirası'nda kalan yatırımcıların yarın döviz ve altın almalarının akıllıca olmayacağını söyledi. İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşım aradı 'TL’de kaldım, sabahtan döviz, altın, gümüş alayım mı' dedi. Ben 'Gaza gelme, burası Nisan’da alanların kaymağını yediği yer, bekle' dedim" ifadelerini kullandı.

Dolar 9.25'i, gram altın 600 lirayı görmeden bu yıl bitmez

"Yıl içinde gördüğüm dolar kuru aralığı 9-9.25 lira aralığında. Ve bu aralığı görmeden de yılı tamamlamamızın zor olduğunu da tekrar hatırlatıyorum" diyen İslam Memiş, elinde altını olanlara da sakın satmayın uyarısı yapıyor.

Gram Altının Haziran başında 510-525 lira aralığına, Haziran ortalarında da 540-560 lira seviyesine kadar yükselişini sürdüreceğini belirten İslam Memiş, "Yaz aylarında gram altın için 600 lira uyarılarım vardı. Bu öngörüm halen devam ediyor" dedi.

"Bu yükselişlerde altında kar satışları yapmak için acele etmeyin" diyen İslam Memiş, "Çünkü Haziran ayına kadar bu yükselişlerin en az 15-20 lira maksimumda ise 50-50 lira daha artacağını tahmin ediyorum" tahmininde bulunuyor.

Yatırımcılara uzunca bir süredir bankalardaki altın ve gümüşlerini fiziki altın ve gümüşe çevirmelerini tavsiye eden İslam Memiş, ekstra ödemeden bu işlemi nasıl yapabileceklerini de yolunu gösterdi. İşte Memiş'in altın ve gümüşü fizikiye çevirmek için verdiği tüyolar...

"Bankada altın veya gümüş birikimim var, exstra ödeme yapmadan fizikiye çevirmek istiyorum, ne yapmalıyım? Agresif yükselişlerde (satış fırsatı verdiğinde) uygulama üzerinden satılır, fiziki alım maliyeti hesaplanır, o gün veya birkaç gün içinde o fiyata gerilediğinde hemen alınır."