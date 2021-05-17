AVM ve marketler açık kafe ve restoranlar kapalı! 65 yaş üstüne aşı şartı geldi

TÜRKİYE İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 65 yaş üstüne sokak izni aşı şartına bağlanırken, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasağı sürecek. AVM'ler hafta içi açık olacak, spor salonları, cafe ve restontlar bir süre daha sadece paket servis yapacak. İşte bugün itibariyle başlayan yeni dönüm.