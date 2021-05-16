İstanbul'da 'Elitler Çetesi' çökertildi! Rum Patriği'nden Esra Erol'un kardeşine kadar ünlü isimleri şoka uğratan hırsızlık

İSTANBUL'da çok sayıda ünlünün evini mesken tutan 8 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. 2 ayda 14 adresi soyan "Elitler" çetesi, Fener Rum Patriği II. Bartholomeos'tan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'a kadar pek çok ismin evine girerek toplam 15 milyon liralık hırsızlık yapmış,...

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İstanbul'da çok sayıda ünlünün evini mesken tutan 8 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. 2 ayda 14 adrese dadanan "Elitler" çetesi, Fener Rum Patriği II. Bartholomeos, Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Kanatlı, Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar, oyuncu Eda Erol, Ersel Makine Yönetim Kurulu Üyesi Ersel Gülbeyaz, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Danzikyan ve iş insanı Burhanettin Yıldız gibi pek çok ismin evine girerek toplam 15 milyon liralık hırsızlık yaptı.

Çete üyelerinin, polise yakalanmamak için maske ve eldiven taktığı, çaldıkları araç plakalarıyla kameralardan iz bırakmamaya gayret gösterdiği belirlendi. 6'sı tutuklu 8 şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Çete lideri Ali Rıza Ç. aranıyor. İşte detaylar:

İlk hırsızlık Fener Rum Patriği'nin evinden

Emniyet'e ilk hırsızlık ihbarı, Rum Patriği II. Bartholomeos'un (Dimitris Arhondonis) hizmetlisi tarafından yapıldı. Eleniça Sarıyanopulo, ikametin odasının camının kırılmış olduğunu, ışıklarının açık olduğunu gördüğünü ancak çalınan herhangi bir şeylerinin olmadığını anlattı.

Ersel Gürbüz Yağız'ın evinden 200 bin liralık ziynet...

İkinci olarak Ersel Ağır Makine Sanayi Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ersel Gülbeyaz'ın Tuzla'da bulunan ikameti hedef seçildi. Evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Bisküvi devinin einden 500 bin dolar...

Hırsızlar, Eskişehir merkezli bisküvi devi Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önce vergi rekortmeni olan Aydan Kanatlı'nın evine de girdi. Kanatlı'nın lüks saati ve ziynet eşyaları çalındı. Ortalama zarar 500 bin dolar civarında.

Eda Erol'un evine girmeye çalıştılar ama...

Hırsızlar, Bayraktar Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar ve oyuncu Eda Erol'un da evlerine girmeye çalıştı ancak fark edilince olay yerinden uzaklaştı.

AGOS gazetesi Yayın Yönetmeni de kurban...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Danzikyan ve işadamı Burhanettin Yıldız'ın evlerine de giren hırsızlar, Danzikyan'ın altın ve gümüş kol düğmeleriyle altın alyansını çaldı.

İşadamının evinden 1.3 milyon liralık döviz..

Yıldız'ın evine giren aynı hırsızlar, evdeki kasayı taşıyıp kayıplara karıştı. Yıldız, emniyette verdiği ifadesinde kasada 1 milyon 281 bin lira değerinde döviz ve altın bulunduğunu anlattı.

Çete lideri şans eseri polisin elinden kurtuldu Çete liderinin Ali Rıza Ç. olduğu belirlendi. Şebekeyi takibe alan polis, şüphelileri araçla ilerledikleri sırada durdurmak istedi. Kaçan zanlılarla yaşanan çatışmada bir şüpheli bacağından vurularak durduruldu. Soruşturmada şüpheliler Fırat D., Hüseyin Ç., Mustafa K., Oğuzhan K., Orhan G., Serhat K. ve Volkan Ç. gözaltına alındı. Çete lideri Ali Rıza Ç.'nin ise suçüstü yapılan hırsızlık olayına katılmak üzere yoldayken, şans eseri oğlunun okulda kaza geçirmesi nedeniyle geri döndüğü, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Önce keşif sonra hırsızlık

Çete, hedefine koyduğu adreslerde önce keşif yaptı. İkametlere zorlanmadan girdi. Eylemlerin tamamı 4 kişilik ekip tarafından gerçekleşti. Bir kişi şoför olarak araçta hazır bekledi. Bir kişi gözcülük yaptı. İki kişi adreslere girdi. Girilecek adresleri çete lideri Ali Rıza Ç. belirledi. Hırsızlığa çıkarken, kişisel hatlarını hiçbir şekilde kullanmadılar. Eylemde kullandıkları araçlara çalıntı veya ikiz diye tabir edilen plakalar taktılar.