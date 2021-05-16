Ekonomist Atilla Yeşilada'dan korkutan sözler: Dolar düşmezse başımız belada

Ekonomist Atilla Yeşilada, bayramda 8.50 TL'yi gören dolar kurunun bu düzeyde haftaya başlaması halinde enflasyonda yeni bir dalganın yolunun açılacağını belirtti. Dolar haftaya 8.50 TL’den başlarsa enflasyonda yeni dalganın kapısının açılacağını belirten Yeşilada, “Yatırımcılardan ‘Faiz artırın’ sesleri yükselir” dedi.

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Dr. Artunç Kocabalkan ile yaptığı Youtube yayınında “Pazartesi dolara dikkat” uyarısında bulunan Yeşilada, “Bayramda gördüğümüz 8.50 lira düzeyindeki fiyatlama suni fakat pazartesi yeniden 8.20 lira seviyelerine dönmezse hemen arkasından bir enflasyon dalgası gelecek” dedi.

Temkinli olma zamanı

Faiz veya anapara amortismanı gelen şirketlerin piyasaya girip döviz almaya başlayacaklarını öngören Yeşilada, bu durumda da yatırımcılardan “Faiz artırın” seslerinin yükselmeye başlayacağını ifade etti. Yeşilada, “Bu nedenle pazartesi çok dikkatli olmak lazım. Merkez Bankası mı, kamu bankaları mı müdahale eder yoksa kendiliğinden mi düşer. Eğer düşmez ise başımız çok fena belada. Türk piyasaları için temkin ve biraz da karamsar olma zamanı” yorumunu yaptı.

Haziran ayı kritik

Bu yaz turizm gelirlerini kaybederse Türkiye'nin çok ciddi cari açık vereceğini söyleyen Yeşilada, “Bu durumda 8.50 TL olan dolar nereye kadar gider, büyüme negatife döner. Yani cari açığı kriz yoluyla değil, daralma yoluyla çözeriz” dedi. En kritik tarihin ise 1 Haziran olduğunu kaydeden Yeşilada şöyle konuştu:

“Umarım yanılırım. Korktuğum şu; İstanbul'daki varyantlar Anadolu'daki kardeşleri ile buluştular, öpüştüler, bayramı kutladılar. Sadece Çin'den 1 milyon doz aşı geldi. Ağustos sonundan önce halkı aşılayamazlar. Salgın haziranda yeniden patlak verebilir.”

Yaptırım tehdidi kalkarsa yüzde 19 faize gelmeyecek yatırımcı yok

NATO Liderler Zirvesi'nin 14 Haziran'da Brüksel'de yüz yüze yapılacağına işaret eden Atilla Yeşilada, “Bu zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşecekler. Bu görüşmelerde Türkiye'nin menfaatlerine halel getirmeden, yaptırım tehdidinin ortadan kaldırılacağını umut ediyorum” dedi. Yeşilada, yüzde 19 olan politika faizine dikkat çekerek, “Bu faize gelmeyecek çok az yatırımcı var. Bu nedenle siyasetteki inceliği kullanarak görüşmeleri atlatabilirsek her şeye rağmen ekonomide sigorta poliçesi satın almış oluruz” diye konuştu.