Emekliye zam ışığı ufukta göründü! SSK ve BAĞKUR'lunun Temmuz'da maaşı ne kadar olacak?
Yılın ilk 4 ayında enflasyon rakamlarının yüksek gelmesiyle birlikte emekliye Temmuz ayında zam göründü. Peki SSK ve BAĞKUR emeklisi vatandaş Temmuz'da ne kadar zam alacak? işte 2021 emekli maaşı temmuz zammıyla ilgili haberin detayları...
Milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise, enflasyon rakamları etkili oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Emekli Temmuz zammı için iki kritik veri kalırken, beklenti anketine göre yapılacak zam oranı yüzde 7.66 olarak hesaplandı. Peki en düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte cevabı...
2 kritik veri kaldı
Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.
Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;
Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.