Emekliye zam ışığı ufukta göründü! SSK ve BAĞKUR'lunun Temmuz'da maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise, enflasyon rakamları etkili oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Emekli Temmuz zammı için iki kritik veri kalırken, beklenti anketine göre yapılacak zam oranı yüzde 7.66 olarak hesaplandı. Peki en düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte cevabı...