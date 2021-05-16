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HABER /  DÜNYA

Katliama doymuyor! İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

Anadolu Ajansı

 İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceğini belirtti.

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Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin konuştu.

İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

"Devam edecek"

Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

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