40 dakikada 160 savaş uçağıyla 80 ton bomba attılar! İsrail bebek katletmeye devam ediyor!
İSRAİL, abluka altındaki Gaze'ye havadan bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail son olarak 6'sı çocuk 2'si kadın 8 Filistinliyi daha katletti. Başka bir kentte ise aynı evden 2'si çocuk 3 şehit çıktı.10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu. Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti.
İsrail, 40 dakika sürdüğünü açıkladığı hava saldırılarına 160 savaş uçağının katıldığını ve 80 ton bombanın Gazze Şeridi'ne bırakıldığını ilan etti. İsrail uçaklarının, Gazze saldırısında bu gece 8'i çocuk 11 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Hastanede şehitlerin fotoğraflarını çeken Gazze'li genç fotoğrafçı, iki kardeşinin cansız bedenleriyle karşılaştı...
İsrail ordusu, 40 dakika sürdüğünü açıkladığı hava saldırılarına 160 savaş uçağının katıldığını ve 80 ton bombanın Gazze Şeridi'ne bırakıldığını ilan etti.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, tek bir saldırıda en çok can kaybının kayıtlara geçtiğini, evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarıyor.
İsrail askerleri Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve bomba yağdırdı. İsrail saldırısında 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü. İsrail uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi. Buradaki bir evde de aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.