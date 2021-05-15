40 dakikada 160 savaş uçağıyla 80 ton bomba attılar! İsrail bebek katletmeye devam ediyor!

İsrail, 40 dakika sürdüğünü açıkladığı hava saldırılarına 160 savaş uçağının katıldığını ve 80 ton bombanın Gazze Şeridi'ne bırakıldığını ilan etti. İsrail uçaklarının, Gazze saldırısında bu gece 8'i çocuk 11 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Hastanede şehitlerin fotoğraflarını çeken Gazze'li genç fotoğrafçı, iki kardeşinin cansız bedenleriyle karşılaştı...