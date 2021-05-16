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İbrahim Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'de bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı. Kalın paylaşımına "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

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