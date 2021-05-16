İbrahim Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'de bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı. Kalın paylaşımına "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.
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