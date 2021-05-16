BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de korkunç kaza: 2 Ukraynalı turist öldü

Otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Denizli'den Antalya istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YOM 63 plakalı otomobil, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü
Kazada otomobilde bulunan Ukrayna uyruklu 1 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Yarın okullar açılıyor mu?
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü yasaklarını açıkladı! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı yok
Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı! Kalp krizi geçirip öldü
Azerbaycan ordusu 15 bin askerle tatbikata başladı
İstanbul'da feci olay! "Böyle hızlı araba mı kullanılır?" dedi diye öldürüldü
Leicester City'den Filistin bayrağıyla kutlama
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerle bir araya geldi
Fırat Aydınus hakemliğe veda etti
İbrahim Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı
Yorumlar