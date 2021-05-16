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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. 

Şentop, Çebi'ye başta kendisi olmak üzere, takımın futbolcularını ve tüm Beşiktaş camiasını yürekten kutladığını söyledi. Şentop ayrıca sahada ter döken Beşiktaş oyuncularına selamlarını iletti.

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