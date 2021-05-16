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BİM, Şok, A 101 zincir marketler kaça kadar açık yeni kararlar

İçişleri Bakanlığı milyonlarca insanın beklediği kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Bim, Şok, A 101 gibi zincir marketler kaça kadar açık olacak? Bakkal ve marketler 10.00'dan 17.00'ye kadar açık kalabilecek.

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Aşı yaptıran 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak yok

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Aşı olmayı reddeden 65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak

Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Zincir marketler sabah saat 10:00 ile 17.00 saatleri arası açık

A 101, Şok, Bim gibi zincir marketler, hafta sonu ve hafta içi ayırt etmeksizin 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek. 

Marketlerde zorunlu ihtiyaç dışındaki ürünler hafta sonu yasak

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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