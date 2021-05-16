Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Nitelikli ve belgeli çalışan sayısı 1,5 milyonu geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli iş gücünün uluslararası rekabette en önemli güç olduğunu belirtti.

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) verilerinden derlenen verilere göre, eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren kurum, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart ve çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006'da başlayan kurum aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 442 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki işlerde olmak üzere 1 milyon 647 bin çalışan, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Farklı meslekler de kapsama dahil edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, iş dünyası açısından rekabet edilebilirlik ve kaliteli hizmet sunmanın önemli olduğunu vurguladı.

İstikrarlı büyüme ve ekonomik kalkınmanın merkezinde de nitelikli insan gücünün bulunduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Mesleki Yeterlilik Kurumumuz da bu doğrultuda, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatımızın nitelikli iş gücünü belgeleyip iş dünyamıza ivme kazandırmaya devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çalışan sayımızın 1,5 milyonu geçmesi oldukça önemli. Çünkü nitelikli iş gücü uluslararası rekabette bizim en önemli gücümüz. Bakanlık olarak hedefimiz, nitelikli iş gücü sayımızı daha da artırmak. Bu doğrultuda, önümüzdeki süreçte farklı meslekleri de kapsama dahil edeceğiz."

İnşaat sektöründe 600 bin çalışan belgelendi

İş kazaları ve meslek hastalığı riski yüksek olan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki mesleklere özel önem veren MYK'nin, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki 183 meslek için belge zorunluluğu bulunuyor.

Kurum, paydaşlarının da katkısıyla iş kazaları açısından en riskli grupta olan inşaat sektöründe, bugüne kadar 60 ulusal meslek standardı, 39 ulusal yeterlilik belirledi.

Bu çalışmalar neticesinde, inşaat sektöründe bugüne kadar 600 bin çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

İnşaat ve maden sektörlerindekiler başta olmak üzere "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" statüdeki mesleklere belge zorunluluğu getirilmesi, bu mesleklerde iş kazalarının yüzde 25 oranında azalmasını sağladı.