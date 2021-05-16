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THY'den kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması

Kademeli normalleşme sürecinde şehirler arası seyahatlerde izin belgesi ibraz etmeden seyahat edilebilecek. Konuya ilişkin THY'den de bir açıklama geldi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde şehirler arası seyahatlerde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

THY
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