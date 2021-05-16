BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun'da vahşet! Annesini baltayla öldüren kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vuruldu

GİRESUN'dan gelen haber kan dondurdu. Annesini balta ile öldüren, kardeşini ve polisleri yaralayan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Giresun'un Bulancak ilçesinde, annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.

T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Babacan'ın ardından Ahmet Davutoğlu da itiraf etti! Abdullah Gül'ün adaylığını konuştuk
Kayseri'de pencereden tüfekle rastgele ateş açtı! 1 kişi yaralandı
Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi
Altın Temmuz'da 600 lira! Yarın altın ve gümüş almaya hazırlananlara İslam Memiş'ten şok uyarı
Tarih belli oldu Muharrem İnce partisini kuruyor! Kurucular kurulunda sürpriz isimler var
Papa'dan kutsal topraklarda silahların susması çağrısı: Çocuklar dahil masumların ölmesi kabul edilemez
İsrail ordusundan istifa eden Yüzbaşı her şeyi itiraf etti! İsrail ordusu bir terör örgütü...
Gazze'ye en ağır saldırı! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti
İsrail Başbakanı Netanyahu katliama destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna'dan tepki
Metro İstanbul'dan sefer saatlerine 'normalleşme' ayarı! İste yeni sefer saatleri
Yorumlar 1 yorum